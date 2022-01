Einbruch in Magdeburger Mehrfamilienhaus: Diebe klettern mit Hilfe eines Stuhles über Gartenzaun

In den vergangenen Tagen drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ein.

Magdeburg (vs) - In der Zeit vom Samstag, den 08. Januar 2022, ab 16.00 Uhr bis zum Sonntag, den 09. Januar 2022 gegen 10.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Magdeburger Grundstück in Bereich Sudenburg. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in die Wohnräume des Hauses. Im Haus wurden sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Gegenstände und Bargeld im höheren vierstelligen Bereich entwendet. Bei der Absuche des Umfelds konnte im Garten am Gartenzaun ein Stuhl aufgefunden werden. Vermutlich entfernten sich die Täter mit Hilfe des Stuhles über den Gartenzaun. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.