Vier Männer wollten sich gewaltsam Zutritt zu einer Pizzeria in Magdeburg verschaffen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei.

Magdeburg. - In der Nacht zum Samstag, 16. August 2025, haben vier junge Männer versucht, in eine Pizzeria in der Rollestraße im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld einzubrechen. Gegen 3.17 Uhr bemerkte ein Zeuge laut Polizei verdächtige Aktivitäten vor dem Lokal und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Die Polizei traf wenig später am Tatort ein und konnte die mutmaßlichen Täter im Alter von 17 bis 24 Jahren stellen. Die Männer führten Einbruchswerkzeug mit sich, und an der Eingangstür der Pizzeria waren bereits deutliche Beschädigungen zu erkennen. Ein Eindringen in das Lokal gelang ihnen jedoch nicht.

Nach der Kontrolle vor Ort wurden die drei volljährigen Tatverdächtigen wieder entlassen. Der 17-Jährige wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet.