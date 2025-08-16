Ein Mann wird mitten in der Nacht am Hasselbachplatz verletzt aufgefunden. Die Polizei geht von einem Angriff mit einer Glasflasche aus – der Täter ist flüchtig.

Magdeburg. - Am frühen Samstagmorgen, 16. August 2025, wurde ein Mann am Hasselbachplatz Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 3.17 Uhr entdeckten Polizeibeamte den Verletzten mit einer blutenden Platzwunde am Kopf. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann mit einer Glasflasche geschlagen und dabei verletzt.

Der mutmaßliche Täter war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Das Opfer konnte jedoch eine Beschreibung abgeben: Demnach handelt es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und arabischem Erscheinungsbild. Er soll rund 1,75 Meter groß gewesen sein und zum Tatzeitpunkt ein weißes Leinenhemd sowie eine weiße kurze Hose getragen haben.

Körperverletzung am Hasselbachplatz in Magdeburg: Zeugen können sich bei Polizei melden

Ein Rettungswagen übernahm die medizinische Erstversorgung des Verletzten direkt am Tatort. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zur gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.