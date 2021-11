Elbestadt gekrönt: So wurde Magdeburg zum ersten Mal die "Schnellste Puzzle-Stadt Deutschlands"

Ein Jahr lang darf sich die Elbestadt nun die "Schnellste Puzzlestadt Deutschlands" nennen. So verlief der Wettbewerb.

Magdeburg (vs) - Im dritten Anlauf hat es geklappt. Leser der Stadtbibliothek verhelfen Magdeburg mit dem Sieg im jetzt beendeten Wettbewerb "Tierischer Puzzlespaß 2021" zu einem weiteren Titel: Ein Jahr lang darf sich die Elbestadt nun die "Schnellste Puzzlestadt Deutschlands" nennen. In den Vorjahren waren die Puzzlefans in der Stadtbibliothek jeweils knapp zweiter Sieger geworden.

Etwas weniger als 33 Minuten hatten die spielebegeisterten Teilnehmer im Rahmen eines Spieleaktionstages am frühen Vormittag des 11. Septembers in der Zentralbibliothek im Breiten Weg dafür benötigt, 45 Puzzles zusammenzulegen. Insgesamt stellten sich bundesweit Puzzler aus acht Städten der Herausforderung, wobei die Magdeburger am Ende einen deutlichen Vorsprung von rund vier Minuten vor dem sächsischen Ostritz herausholen konnten.

Dabei galt es gleichzeitig nebeneinander an Tischen verteilt Puzzles von 60 bis zu 200 Teilen Umfang zu bewältigen. Leicht hatten sich mit einem Aufruf im Vorfeld freiwillige Teilnehmer aller Generationen finden lassen – vom 5-jährigen Vorschüler bis zum Puzzleliebhaber im Seniorenalter –, die je nach Können Puzzles unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade wählten.

Als Pate und Schiedsrichter ehrenhalber hatte Zoodirektor Dirk Wilke den Startschuss zum Wettstreit gegeben, denn die Motive unter der Überschrift „Tierischer Puzzlespaß“ zeigen einige typische Bewohner seiner Anlage.

Preisgeld für die schnellste Puzzlezeit

Als Preis für die schnellste Puzzlezeit erhält die Stadtbibliothek ein Spiel- und Puzzlepaket im Wert von 400 Euro vonseiten des Herstellers "Schmidt-Spiele", der den bundesweiten Wettbewerb allen coronabedingten Einfällen zum Trotz in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Forum Spiel ausrichtete. Die Spieleneuheiten ergänzen das umfangreiche Angebot des Spiele-Kabinetts in der Familienbibliothek im ersten Obergeschoss der Zentralbibliothek.

Der von der Bibliothekarin und Initiatorin des Puzzlewettbewerbs in Magdeburg Sandra Harfmann betreute, gut sortierte Bestand umfasst hunderte aktuelle und klassische Gesellschaftsspiele, die entleihbar sind. Mit dem Gewinn des Preises ist der Ehrgeiz allerdings erst richtig entbrannt, denn im kommenden Jahr wird die Stadtbibliothek mit ihren großen und kleinen blitzschnellen Puzzlern versuchen, den Titel zu verteidigen, verspricht die Spieleexpertin augenzwinkernd.