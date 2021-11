Erwischt: 38-Jähriger bricht in Magdeburger Supermarkt ein und will Lebensmittel stehlen

Am 22. November 2021 brach ein 38-jähriger Mann in einen Supermarkt im Stadtteil Olvenstedt in Magdeburg ein.

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 22. November 2021, gegen 02.30 Uhr, brach ein 38-jähriger Mann in einen Supermarkt im Stadtteil Olvenstedt in Magdeburg ein. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Magdeburg wurden über eine Alarmauslösung in einem Supermarkt im Stadtteil Olvenstedt informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Scheibe im Eingangsbereich eingeschlagen wurde. Das Gebäude wurde durch Polizeikräfte sofort umstellt.

Im Weiteren wurden die Räumlichkeiten des Marktes nach dem Täter durchsucht. Der Täter, welcher bereits mehrere Lebensmittel zur Mitnahme bereitgestellt hatte, wurde im Geschäft aufgefunden und vorläufig festgenommen. Eine genaue Schadenshöhe steht derzeit noch aus.

Die restlichen Nachtstunden verbrachte der 38-Jährige im Zentralen Polizeigewahrsam. Im Laufe des Tages wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein besonders beschleunigtes Verfahren eröffnet. Im Laufe dieses Verfahrens verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Angeklagten, sodass ein Notarzt den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus bringen ließ. Dort wird der Mann nun stationär behandelt.