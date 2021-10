Erwischt von 62-jährigen Kunden: Ladendieb versucht Kleidung in Magdeburger Innenstadt zu stehlen 

Am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, ereignete sich in einem Einkaufgeschäft in der Magdeburger Innenstadt ein räuberischer Diebstahl. Bei dem Versuch, den Beschuldigte festzuhalten, wurde dieser leicht verletzt.

Magdeburg (vs) - Ein 62-jähriger Zeuge konnte am Dienstagabend, den 19. Oktober 2021, gegen 17:45 Uhr, in einem Einkaufsgeschäft in der Innenstadt von Magdeburg beobachten, wie eine männliche Person versuchte Bekleidung zu entwenden. Daraufhin wurde der Beschuldigte durch den Geschädigten angesprochen und festgehalten.

Der Beschuldigte beabsichtigte wegzulaufen und riss sich los. Im Weiteren schlug der Beschuldigte um sich und verletzte den Geschädigten. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten wurde der 48-jährige Beschuldigte festgehalten. Zunächst musste der Beschuldigte ambulant behandelt werden. Auf der Dienststelle erfolgten die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit dem Beschuldigten. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.