Magdeburg (vs) - Die Polizei in Magdeburg sucht mithilfe eines Fotos nach einem Ladendieb. Bereits am 19. Oktober 2022 und am 24. Januar 2023 kam es zu insgesamt drei Ladendiebstählen in einer Drogerie in der Schönebecker Straße.

So sieht der Gesuchte aus. Foto: Polizei

Der bislang unbekannte Tatverdächtiger entwendete dabei Kosmetikartikel mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei fahndet nun anhand von Kameraaufzeichnungen nach ihm. Wer Hinweise zur Identität der abgebildeten Person oder weitere Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.