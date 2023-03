Am Sonntag findet um 13.30 Uhr in Magdeburg die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Hansa Rostock statt. Die Polizei hat sich auf das Spiel besonders vorbereitet.

Magdeburg (vs) - Zur Unterstützung der beiden Fußballmannschaften des 1. FC Magdeburgs und Hansa Rostocks werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden.

Die Bundespolizei wird aus Sicherheitsgründen verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und "die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu schaffen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch: FCM: Darauf ist Blau-Weiß vor dem Duell mit Hansa Rostock gefasst

Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 9 bis 13 Uhr sowie von 15.30 bis 18 Uhr zu viel Betrieb am Magdeburger Hauptbahnhof, am Bahnhof Magdeburg-Neustadt, am Haltepunktes Magdeburg Herrenkrug und in den Zügen auf den Strecken rund um Magdeburg kommen.

Lesen Sie auch: FCM gegen Hansa: So könnte Magdeburg aufstellen

Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.