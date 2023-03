Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat die Zeit nach der Niederlage bei Greuther Fürth intensiv genutzt. In der Vorwoche standen für die Spieler noch drei regenerative Tage an. Ab Montag stieg der Aufsteiger ins Training ein und nahm die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel in der 2. Bundesliga auf. Gegner ist am Sonntag der FC Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky), der im Gegensatz zu den Blau-Weißen turbulente Tage hinter sich hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.