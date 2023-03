Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonntag daheim gegen Rostock an. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung des FCM.

Magdeburg - Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt der 1. FC Magdeburg Hansa Rostock zum Ostduell. In dem Derby möchten die Blau-Weißen nach der 0:3-Pleite in Fürth wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Welche elf Spieler Trainer Christian Titz ins Rennen schickt, ist noch sehr offen. Für einen Einsatz von Anfang kommen so viele Akteure in Frage, wie schon lange nicht mehr.