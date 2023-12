Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am 26. Dezember 2023 zu einem Einsatz in einem ehemaligen Asylbewerberheim ausgerückt.

Feuer in ehemaliger Asylunterkunft in Magdeburg

Magdeburg - Bei einem Feuer in einer ehemaligen Asylbewerberunterkunft am Westring in Magdeburg ist Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Feuerwehr kurz vor 15 Uhr alarmiert worden und rückte zeitgleich mit den Rettungsdienst und der Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer leerstehenden Wohnung Gerümpel gebrannt hatte. Die Ursache dafür sei noch unklar, erklärte ein Sprecher der Magdeburger Feuerwehr.

Im Einsatz waren dabei neben der Berufsfeuerwehr Magdeburg auch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr aus Diesdorf.

Das Gebäude steht leer und war zuletzt als Unterkunft für Asylbewerber genutzt worden.