Zu einem Feueralarm ist es am Donnerstag im Magdeburger Landgericht gekommen. Die Feuerwehr rückte an, das Gebäude musste geräumt werden.

Die Magdeburger Feuerwehr rückte am Donnerstag (27. Juni 2024) wegen eines Feueralarms zum Landgericht aus.

Magdeburg - Schreck zum Mittag im Landgericht Magdeburg: Während in einigen Sälen Verhandlungen laufen, schrillt der Feueralarm. Die Sitzungen müssen unterbrochen, die Arbeit in den Büros niedergelegt werden. Alle müssen das Gebäude verlassen. Unterdessen rückt die Feuerwehr an, ebenso die Polizei.

Auch die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Magdeburg war mit ausgerückt zum Landgericht. Foto: Vivian Hömke

Von der Einsatzleitstelle hieß es auf Nachfrage, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst habe, die Kameraden vor Ort die Lage sondieren. Der Einsatzleiter vor Ort erklärt später, dass „angebranntes Kochgut“ in einer Küche die Ursache gewesen sein soll, das die Brandmeldeanlage ausgelöst habe.