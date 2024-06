In der Magdeburger Innenstadt ist es zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Im Kulturhistorischen Museum war Feueralarm ausgelöst worden.

Einsatz der Magdeburger Feuerwehr am Kulturhistorischen Museum.

Magdeburg - Die Magdeburger Feuerwehr wurde am Montag, 10. Juni 2024, zu einem Einsatz in der Innenstadt alarmiert. Zielort war das Kulturhistorische Museum an der Otto-von-Guericke-Straße.

Dessen Mitarbeiter hatten bereits aufgrund eines Feueralarms gegen 10 Uhr das Gebäude verlassen und sich auf der Straße gesammelt. Nach Prüfung durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um einen Fehlalarm. Wodurch dieser ausgelöst worden war, blieb zunächst unklar.

Da das Kulturhistorische Museum montags Ruhetag hat, waren keine Besucher von der Evakuierung des Gebäudes betroffen. Auch die historische Megedeborch hatte keinen Spieltag, sodass auch dort nur die Mitarbeiter kurzzeitig ihre Tätigkeit einstellen mussten.

Die Magdeburger Feuerwehr war neben der Einsatzleitung mit vier Einsatzfahrzeugen angerückt, darunter auch ein Sonderlöschmittelzug.