Magdeburg - In der Schenkendorfstraße in Magdeburg-Stadtfeld ist es am Sonnabend, 21. September 2024, gegen 19 Uhr zu einem Wohnungsbrand gekommen. Nach Angaben der Magdeburger Feuerwehr war das Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen.

Nachbarn hatten den Alarm des Brandmelders gehört und den Notruf gewählt. Weil unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, begaben sich die Feuerwehrleute neben den Löscharbeiten auf die Suche nach möglichen Verletzten. Schließlich stellte sich heraus, dass niemand vor Ort war.

Auch andere Mieter wurden nicht verletzt. Allerdings mussten die betroffene Wohnung sowie das Treppenhaus belüftet werden. Der Schaden soll sich nach Angaben des Einsatzleiters auf circa 15.000 Euro belaufen.

Zur Ursache des Feuers gab es am Wochenende noch keine Erkenntnisse, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.