Brandstiftung Feuerteufel wieder unterwegs – geht die Brandserie in Magdeburg weiter?

Seit mehreren Wochen kommt es immer wieder zu Bränden in Hausfluren von Mehrfamilienhäusern im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. Zuletzt brannte es am Montagabend in der Dequeder Straße.