In Magdeburg hat sich die Feuerwehr mitten in der Elbe festgefahren. Allerdings nicht mit einem Fahrzeug, sondern einem Einsatzboot. Es war auf Grund gelaufen.

Die Feuerwehr fuhr sich in Magdeburg mit einem Boot in der Elbe fest.

Magdeburg - Ein Einsatz der Magdeburger Feuerwehr in Höhe des Pegels am Petriförder hat am Sonntag, 28. Dezember 2025, zahlreiche bange Blicke auf sich gezogen. Schließlich hantierten Feuerwehrmänner mitten in der Elbe in Spezialausrüstung an einem Boot herum.

Doch die Sorge war unbegründet. Wie die Leitstelle auf Nachfrage der Volksstimme erklärte, war kurz nach 14 Uhr ein Einsatzboot der Feuerwehr in Höhe des Petriförders auf Grund gelaufen und musste wieder flottgemacht werden. Das gelang nach rund einer Stunde. Personen wurden nicht verletzt.

Was den Einsatz an sich ausgelöst hatte, ist allerdings noch unklar. Die Wasserschutzpolizei war bisher nicht zu erreichen.