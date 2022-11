13- jähriges Mädchen wird in Magdeburg vermisst

Magdeburg (vs) - Die 13- jährige Mahmoud Sherin ist am Samstagabend (5. November 2022) von ihrem Vater als vermisst gemeldet worden. Sie hatte sich seit mehreren Tagen bei einem Freund in Magdeburg aufgehalten und ist nunmehr nicht mehr erreichbar, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sie zusammen mit dem Freund, einem 20-jährigen, der ebenfalls aus Syrien stammt, in Magdeburg und Umgebung unterwegs ist. Möglichweise nutzen sie hierzu das Fahrzeug des 20-Jährigen, einen roten Mercedes Benz Baujahr 2002.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen nimmt die Polizei unter 0391/ 546 3295 entgegen.