In Magdeburg gab es am Dienstagmorgen einen „Granatenalarm“: Im Norden der Stadt machte die Müllabfuhr eine Entdeckung, die den Kampfmittelbeseitigungsdienst auf den Plan rief.

Experten des Kampfmittelbeseitigungdienstes untersuchten den Gegenstand, der in Magdeburg in einer Mülltonne gefunden worden war.

Magdeburg - Granatenalarm am Dienstag (27. August 2024) im Birkholzer Weg in Magdeburg: Ein Beschäftigter der Müllabfuhr hat am Morgen gegen 7 Uhr in einer Restmülltonne einen verdächtigen Gegenstand entdeckt und die Polizei alarmiert. Tatsächlich befand sich – eingewickelt in einer Plastetüte – ein „granatenähnlicher Gegenstand“, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte.