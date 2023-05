Magdeburg (vs) - Gleich dreimal hat ein 31 Jahre alter Mann am Sonnabendnachmittag am Magdeburger Hauptbahnhof Steine als Wurfgeschosse benutzt - und Scheiben damit zertrümmert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach habe der Mann zunächst an einem Gleis in Magdeburg eine elektronischen Anzeigetafel mit einem Stein zerstört, so die Beamten, die den 31-Jährigen noch vor Ort fanden. Zudem soll er eingeräumt haben, bereits zwei Tage zuvor am selbigen Bahnhof mit Steinen die Seitenscheiben eines Wetterschutzhauses eingeworfen zu haben.

Nach der Vernehmung durch die Polizei kam der Mann wieder auf freien Fuß - nur um am Sonntagmittag wieder mit Steinen um sich zu werfen. Das Ziel der Attacke? Eine Eingangstür.

Wieder wurde der Mann im Bahnhof gefunden. Ein hinzugezogenes Rettungsteam bescheinigte ihm keine gesundheitliche Beeinträchtigung. Er kam in Gewahrsam.