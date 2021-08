Katalysatoren im Gebüsch in Magdeburg versteckt

Am Montag (9.8.2021) wurde der Polizei gemeldet, dass vermeintliches Diebesgut in einem Gebüsch im Magdeburger Stadtteil Sudenburg liege. Es handelt sich teils um Katalysatoren.

Polizisten untersuchen den Fund von Katalysatoren und Werkzeug - womöglich stammen die Sachen aus Diebstählen der jüngsten Zeit in Magdeburg.

Magdeburg - vs

Die Polizei in Magdeburg könnte damit möglichen Katalysator-Dieben auf der Spur sein. Ein aufmerksamer Magdeburger hatte in einem Gebüsch auf einem unbefestigten Parkplatz in der Salzmannstraße mehrere Tüten und eine Tasche entdeckt. Bei näherer Betrachtung konnte der 58-Jährige diverse Autoteile und auch Katalysatoren erkennen und verständigte die Polizei, erklärte ein Sprecher des Reviers.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten bestätigte sich die Vermutung, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um Katalysatoren handelt. Insgesamt konnten die Beamten neun Katalysatoren, zwei Rohrstücke, sowie eine hydraulische Schere und einen Wagenheber sicherstellen. Die Sachen waren in einer Reisetasche und zwei Plastiktüten verpackt.

Spuren gesichert

Da es sich bei diesen Gegenständen um vermeintliches Diebesgut und mögliches Tatwerkzeug aus vergangenen Katalysatoren-Diebstählen auch in Magdeburg handeln könnte, wurden sämtliche Autoteile und Werkzeuge als potenzielle Spurenträger gesichert. Diese sollen nun beim Landeskriminalamt ausgewertet werden.