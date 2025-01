In Magdeburg haben Polizisten eine Straßenbahn gestoppt und drei junge Insassen kontrolliert. Sie sollen zuvor auf der Straße mit einer Pistole hantiert haben.

Kinder spielen in Magdeburg mit Pistole: Polizei holt sie aus der Straßenbahn

Die Polizei war in Magdeburg im Einsatz, weil drei Heranwachsende in der Öffentlichkeit mit einer Pistole hantiert haben sollen.

Magdeburg - Am Mittwoch, 8. Januar 2025, gegen 15.45 Uhr kam es im Norden Magdeburgs zu einem Polizeieinsatz in einer Straßenbahn. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg auf Volksstimme-Nachfrage informiert, hatten zuvor Zeugen drei Heranwachsende gemeldet, die in der Albert-Schweitzer-Straße mit einer Pistole hantiert haben sollen.

Nachdem diese an der Haltestelle Klosterwuhne in eine Bahn gestiegen waren, stoppten Kollegen der Landesbereitschaftspolizei das Fahrzeug und kontrollierten die drei Tatverdächtigen, die im Alter von 11, 13 und 14 Jahren waren. Bei ihnen wurde eine Softair-Pistole mit dazugehöriger Munition gefunden und sichergestellt.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Heranwachsenden wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, teilt der Polizeisprecher mit.