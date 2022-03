Kontrolle in Magdeburg: 24-jähriger Opelfahrer ohne Führerschein erwischt

In der Nacht zum Mittwoch, den 02. März 2022 wurden mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet in Magdeburg kontrolliert.

Magdeburg (vs) - Mehrere Fahrzeuge wurden in der Nacht vom Dienstag, dem 01. März 2022 zum Mittwoch, den 02. März 2022 im Stadtgebiet in Magdeburg kontrolliert. Die Bundespolizei stellte gegen 02.30 Uhr ein Fahrzeug fest, welches sich mit überhöhter Geschwindigkeit von dem Funkstreifenwagen entfernte.

In der Holsteiner Straße wurde der Opelfahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Magdeburger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, heißt es von der Polizei Magdeburg. Beamte aus dem Einsatzdienst leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.