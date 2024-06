Magdeburg - Am Freitag, den 28. Juni 2024, gegen 14.30 Uhr wurde in der Magdeburger Innenstadt ein lebensbedrohlich verletzter Mann durch zwei Passaten gefunden. Er lag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße gegenüber der Hausnummer 21, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

Die Zeugen hatten die Person entdeckt und Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Dabei gab der Mann an, ausgeraubt worden zu sein. Anschließend wurde er bewusstlos, weshalb er noch nicht näher zum Tathergang befragt werden konnte, heißt es weiter. Was genau passiert ist, ist vorerst unklar und Teil der Ermittlungen. Welcher Art die Verletzungen sind, die der Mann erlitten hat, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Die verletzte Person wird laut Polizei wie folgt beschrieben: männlich, 34 Jahre alt, weißes T-Shirt, dunkle lange Hose, dunkle Schuhe, dunkler Rucksack.

Eine sofort eingeleitete Suche nach tatverdächtigen Personen, auch mit Hilfe des Polizeihubschraubers, verlief am Nachmittag negativ.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen und nimmt unter dem Stichwort „Verletzte Person Bahnhofstraße“ Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter 0391/5463295 entgegen.