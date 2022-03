Magdeburg: 74-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden

Am Dienstag, den 22. März 2022, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hohendodeleber Chaussee in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Ein 74-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Hohendodeleber Chaussee in Richtung Hohendodeleben. Kurz hinter dem Kreisverkehr kam der 74-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und verursachte einen Sachschaden.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen gehen die Polizeibeamten davon aus, dass der Fahrzeugführer aufgrund eines Gesundheitsproblems die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es deswegen zu einem Unfall gekommen ist.

Der 74-jährige Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Durch des Polizeirevier Magdeburg wurde das entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.