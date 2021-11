Magdeburg: Pkw-Fahrerin will nach rechts abbiegen und kollidiert mit 85-jähriger Radfahrerin 

Am 23. November 2021 ereignete sich in Magdeburg-Diesdorf ein Verkehrsunfall, wobei eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Rettungskräfte verbrachten die Magdeburgerin zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, den 23. November 2021, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in Magdeburg-Diesdorf ein Verkehrsunfall, wobei eine 85-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Eine 58-jährige Magdeburgerin befuhren am Dienstag mit ihrem Pkw Skoda die Flechtinger Straße in Richtung Große Diesdorfer Straße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach rechts abzubiegen, daraufhin kommt es aufgrund noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, welche von links die Großen Diesdorfer Straße befuhr.

Die 85-jährige Fahrradfahrerin stürzte und wurde hierbei schwer verletzt. Rettungskräfte verbrachten die Magdeburgerin zur Behandlung in ein Krankenhaus.