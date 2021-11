Magdeburg: Streit eskaliert wegen Musikbox und endet mit mehreren Schlägen gegen den Kopf 

Am Freitag, den 20. November 2021, kam es 02.15 Uhr in der Magdeburger Keplerstraße zu einem Räuberischen Diebstahl.

Magdeburg (vs) - Am Freitag, den 20. November 2021, kam es 02.15 Uhr in der Magdeburger Keplerstraße zu einem Räuberischen Diebstahl. Die Geschädigten, 24- und 22-Jährige, wurden von den zwei Beschuldigten im Alter von 21 und 19 Jahren zunächst als Anhalter mitgenommen. Nach Angaben der Geschädigten kam es am Anhalteort zu einem Streit, wobei der 19-jährige Beschuldigte die Musikbox des 24-jährigen Geschädigten an sich nahm.

Als der Geschädigte jene wieder an sich nehmen wollte, erhielt dieser von dem Beschuldigten mehrere Schläge gegen den Kopf. Der 22-jährige Geschädigte wollte dazwischen gehen, wurde jedoch weggestoßen, sodass dieser zu Boden stürzte. Anschließend flüchteten die Beschuldigten vom Tatort.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten die Beschuldigten auf dem „Magdeburger Ring“ festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug konnte die Musikbox des Geschädigten fest und sichergestellt werden.

Im Zuge der durchgeführten Kontrolle konnte zudem bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,44 Promille. Die Beschuldigten wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahme entlassen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.