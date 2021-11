Magdeburg: Unbekannter Feuerteufel setzt mehrere Mülltonnen in Brand

Am Sonntagmorgen, dem 7. November 2021, brannten zwei Mülltonnen und ein Sperrmüllhaufen in der Helmstädter Straße in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Über die Rettungsleitstelle wurde der Magdeburger Polizei am Sonntag, den 7. November, gegen 02.40 Uhr ein brennender Sperrmüllhaufen in der Helmstädter Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr, stellten diese auch noch eine weitere brennende Mülltonne in unmittelbarer Nähe fest.

Die Feuer konnten durch die Feuerwehr jedoch zügig und kontrolliert gelöscht werden. Gegen 03.30 Uhr musste die Feuerwehr erneut zu einem Brand in der Helmstedter Straße ausrücken. Auch dieses Mal brannte eine Mülltonne, welche unvermittelt gelöscht werden konnte.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass unbekannte Personen für die Brände verantwortlich sind. Die entsprechenden polizeilichen Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.