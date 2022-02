Magdeburger Polizei ermittelt: Diebe steigen über Schlafzimmer in Einfamilienhaus ein

Am Dienstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus in Beyendorf.

Magdeburg/Beyendorf (vs) - Am Dienstag, den 01. Februar 2022, ereignete sich zwischen 16.15 Uhr und 20.45 Uhr ein Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Beyendorf. Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam über das Schlafzimmerfenster in das Einfamilienhaus ein.

Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und durchwühlten dabei Schränke und Kommoden. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern hierbei, Schmuck, Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie ein Tablet zu entwenden, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Der geschätzte Gesamtschaden wird auf eine Summe im oberen vierstelligen Bereich beziffert. Durch die Kriminalpolizei wurde die Spurensuche und –sicherung durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.