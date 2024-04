Die Polizei in Magdeburg ermittelt wegen räuberischen Diebstahls gegen einen 26-jährigen Obdachlosen.

Die Polizei in Magdeburg ermittelt gegen einen 26-jährigen Ladendieb.

Magdeburg - vs

Wegen räuberischen Ladendiebstahls ermittelt die Magdeburger Polizei gegen einen 26-jährigen Obdachlosen. Der Mann stahl am Freitag (12. April 2024) gegen 16 Uhr aus einem Einkaufsmarkt in der Lübecker Straße mehrere Lebensmittel und alkoholische Getränke. Als der Dieb durch Mitarbeiter angesprochen wurde, reagierte er aggressiv, warf Gegenstände in Richtung der Mitarbeiter und flüchtete vom Tatort.

Durch Fahndungsmaßnahmen konnte der 26-Jährige in Tatortnähe gestellt und zunächst festgenommen werden. Nach einer zweifelsfreien Identitätsfeststellung im Zentralen Polizeigewahrsam und Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurde der Dieb zunächst wieder entlassen.