Polizeieinsatz Magdeburger Polizei sucht mit Großeinsatz dementen Senior und findet ihn an einem überraschenden Ort

In Magdeburg suchte die Polizei am Sonntag, 9. Januar 2022 mit einem Großeinsatz einen 79-jährigen Mann, der aus einem Demenzzentrum am Schleinufer verschwunden gewesen sein soll. Nach über vierstündiger Suche konnte der Senior gefunden werden.