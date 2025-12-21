Ein aufgebrachter Mann hat in Magdeburg eine Bahn bespuckt und wild um sich geschimpft. Auch Bundespolizisten hat der Mann bedroht.

Mann wird mit drei Messern am Hauptbahnhof in Magdeburg von der Polizei aufgegriffen.

Magdeburg. - Ein aggressiver Mann, der drei Messer bei sich trug, hat am Freitagabend im Hauptbahnhof Magdeburg die Bundespolizei auf den Plan gerufen.

Ein Lokführer hatte die Einsatzkräfte über den 36-Jährigen informiert, der eine Bahn bespuckt und wild um sich geschimpft haben soll, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Den Bundespolizisten gegenüber habe sich der Mann ebenfalls aggressiv verhalten und habe sie bedroht und beleidigt. Er hatte den Angaben zufolge ein Cuttermesser, ein Einhandmesser und ein Multifunktionswerkzeug dabei. Er erhält nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.