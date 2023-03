Am 22. März ist es zu einem Streit vor einem Imbiss in der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg gekommen. Ein Opfer wurde von einer Gruppe Männer niedergestochen.

Magdeburg - Am 22. März kam es gegen 20.45 Uhr am Magdeburger Hasselbachplatz in der Otto-von-Guericke-Straße zu einem Streit zwischen einer Personengruppe und einem 28-Jährigem. "In der weiteren Folge wurde der 28-Jährige durch einen oder mehrere Beschuldigte potenziell lebensbedrohlich verletzt. Im Anschluss verließen die Täter mit einem Fahrzeug den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach Recherchen dieser Zeitung steht neben einem möglichen versuchten Totschlag auch ein schwerer Raub im Raum. Das Opfer musste notoperiert werden.