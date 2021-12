Nach Vermisstenanzeige: 14-jähriges Mädchen aus Magdeburg wieder aufgetaucht

Magdeburg (vs) - Die 14-jährige Scarlett Judy S. aus Magdeburg ist nach intensiver Suche wieder aufgetaucht. Wie aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg hervorgeht, verließ der Teenager am Donnerstag (23. Dezember 2021) die elterliche Wohnung in Magdeburg, um sich mit Freunden zu treffen. Aus ungeklärten Gründen kehrte sie nicht zurück.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bis Samstagabend nicht zum Antreffen von Scarlett. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die 14-Jährige bei Bekannten in Magdeburg aufhalten könnte.

Nun wurde am Samstag die Vermisste wohlbehalten angetroffen und ihren Eltern übergeben.