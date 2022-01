Neujahr in Magdeburg: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

In Magdeburg sind der Polizei am Neujahrstag zahlreiche beschädigte Autos im Stadtteil Stadtfeld-West gemeldet worden.

Magdeburg - vs

Unbekannte Täter haben am Neujahrstag mehrere Autos beschädigt. Wie die Magdeburger Polizei am Sonntag, 2. Januar 2022, mitteilte, waren in den meisten Fällen die Seitenspiegel der Fahrzeuge beschädigt worden. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge mit Graffiti beschmiert. Die überwiegende Anzahl dieser Taten ereignete sich im Bereich Beimssiedlung/Beimsstraße.

Durch die Polizei wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.