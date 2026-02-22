Auf dem Weg zum Einsatz, um den Verletzten am Langen Weg in Stendal zu befreien, ist am Samstag, 21. Februar, ein Feuerwehrauto verunglückt. Ein Feuerwehrmann wurde schwer verletzt.

Stendal - Um einer Person in Notlage zu helfen, rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Sonnabend, 21. Februar, um 16.18 Uhr in die Straße Langer Weg aus. Sogar ein Rettungshubschrauber musste zur Hilfe kommen.

Wie Feuerwehreinsatzleiter Danny Jakob berichtet, ist eine Person beim Schrauben an einem aufgebockten Auto zwischen Fahrzeug und Wand eingeklemmt worden. Laut Zeugenaussagen soll der Schrauber dort mindestens eine Stunde, wenn nicht noch länger gelegen haben.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr hoben den Wagen mit Kraft- und Lufthebekissen an und drückten das Fahrzeug mittels hydraulischem Rettungsgerät von der Wand weg. Zwölf Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Rettungshubschrauber landet in Stendal

Ein Notarzt kümmerte sich um den Verletzten, der mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Magdeburg gebracht worden ist.

Auf dem Weg zum Einsatz hatte ein Feuerwehrfahrzeug in Stendal einen Unfall auf der Scharnhorststraße. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Auf dem Weg zur Einsatzstelle ist der Einsatzleitwagen der Feuerwehr mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhr der Kamerad die Scharnhorststraße herunter. Nach Polizeiangaben hatte ein Auto am rechten Straßenrand angehalten, um das Einsatzfahrzeug vorbei zu lassen, das Fahrzeug dahinter wollte überholen und stieß dabei mit dem Feuerwehrauto frontal zusammen.

Feuerwehrmann in Stendal schwer verletzt

Der Feuerwehrmann ist schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Insassen des anderen Wagens waren unverletzt.

Feuerwehreinsatzleiter Michael Genz bittet Bürger um Aufmerksamkeit und Vorsicht: Wer Blaulicht sieht und Martinshorn hört, sollte an die rechte Seite fahren und warten, bis das Einsatzfahrzeug vorbei gefahren ist. Denn in vielen Fällen hilft die Feuerwehr Personen, die in Notlage sind und dringend Hilfe brauchen.