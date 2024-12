Am frühen Donnerstagmorgen ist es im Osten von Magdeburg zu einem Polizeieinsatz gekommen, bei dem auch ein Hubschrauber im Einsatz war. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Mann. Was über den Fall bekannt ist.

Magdeburg - Gleich zwei Mal kam am Donnerstag (12. Dezember 2024) ein Polizeihubschrauber in Magdeburg zum Einsatz: Während er am Nachmittag wegen einer mutmaßlichen Entführung über dem Stadtgebiet patrouillierte, war er bereits am frühen Donnerstagmorgen im Osten der Stadt auf Suche.