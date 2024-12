Großangelegte Fahndung mit Polizeihubschrauber am Donnerstag in Magdeburg: Zeugen hatten gemeldet, dass eine Frau in ein Auto gezerrt worden war.

Frau in Auto gezerrt: Polizeihubschrauber fahndet in Magdeburg nach Tatverdächtigem

Magdeburg. - Mit einem Hubschrauber und etlichen Kräften am Boden hat die Polizei am Donnerstag (12. Dezember 2024) in Magdeburg nach einem Tatverdächtigen gefahndet. Zeugen hatten gemeldet, dass eine Frau augenscheinlich gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt worden war. Was bisher bekannt ist.