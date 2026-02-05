Bei der Überprüfung eines abgemeldeten Transporters hat die Magdeburger Polizei mehrere Tüten und Kartons mit Betäubungsmitteln gefunden. Was bisher bekannt ist.

Bei der Kontrolle eines Transporters hat die Magdeburger Polizei mehrere Kilogramm Cannabis in diversen Tüten gefunden.

Magdeburg - Im Rahmen einer Streifenfahrt hat die Polizei am Montagnachmittag (2. Februar 2026) einen Transporter im Bereich Buckau kontrolliert. Aufgefallen war das Fahrzeug, weil das Kennzeichen trotz entstempelter Kennzeichen im öffentlichen Raum parkte. Bei näherer Inspektion hat die Polizei größere Mengen Betäubungsmittel entdeckt.

Polizei findet Cannabis und unverzollte Zigaretten

Während der Kontrolle war aufgefallen, dass ein starker Cannabis-Geruch aus dem unverschlossenen Fahrzeug drang. In dem Pkw befanden sich mehrere Tüten und Kartons. Das Fahrzeug wurde in der Folge nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Magdeburg sichergestellt.

In dem Transporter befand sich Cannabis in einer Gesamtmenge im unteren zweistelligen Kilogrammbereich. Außerdem wurden diverse unverzollte Zigaretten und E-Zigaretten gefunden. Der Gesamtwert des Fahrzeuginhaltes liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Eurobereich. Zu weiteren Einzelheiten machte die Polizei auf Anfrage keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.