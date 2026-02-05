In Genthin hat die Polizei einen 41-jährigen Mann gestellt. Er soll mehrere Autos beschädigthaben. Durch Hinweisen von Zeugen konnte der Verdächtige nach kurzer Flucht festgenommen werden. Ende Januar gab es ähnliche Taten.

In Genthin hat ein mann mehrere Autos ähnlich wie auf diesem Foto beschädigt.

Genthin - In der Genthiner Innenstadt hat am Mittwochvormittag ein 41-Jähriger eine Reihe von Autos beschädigt. Innerhalb weniger Stunden meldeten sich sechs Fahrzeughalter der Polizei Genthin. Betroffen waren unter anderem die Einsteinstraße, die Straße Am Mühlenfeld und der Heinigtenweg. In allen Fällen wurden Außenspiegel abgetreten oder andere Sachschäden verursacht.

Gegen 9:15 Uhr gingen die ersten zwei Anzeigen bei der Polizei ein. Kurz nach 11:30 Uhr meldeten sich weitere Geschädigte. In einem Fall konnte ein Zeuge den mutmaßlichen Täter beobachten. Der Mann, ein 41-Jähriger aus dem Jerichower Land, flüchtete zunächst zu Fuß, als er die Polizeibeamten bemerkte.

Täter flüchtet durch Genthin vor der Polizei

Nach kurzer Verfolgung gelang es den Einsatzkräften, den Tatverdächtigen in Genthin zu stellen und vorläufig festzunehmen. Er wurde wie es von der Polizei hieß, einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen belaufen sich jeweils auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ob die Taten in Zusammenhang mit Sachbeschädigungen stehen, die Ende Januar in Genthin und Altenplathow gemeldet worden, teilte die Polizei nicht mit. In der vergangenen Woche wurden an verschiedenen Fahrzeugen, unter anderem in der Karower Straße, Einsteinstraße, Lorenzstraße sowie der Geschwister-Scholl-Straße Autos beschädigt. Auch ein Autohaus Am Legefeld war betroffen. Auch bei diesen Taten wurden Spiegel abgetreten.