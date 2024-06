Er stieg in Autos ein und stahl: Ein 23-Jähriger ist von der Polizei in Magdeburg geschnappt worden und sitzt jetzt im Gefängnis.

Magdeburg - vs

Wegen mehrerer Diebstähle sitzt ein 23-Jähriger jetzt in Haft. Wie die Magdeburger Polizei am Sonntag (9. Juni 2024) mitteilte, beobachteten Zeugen am Freitagnachmittag, wie der Mann in parkende Fahrzeuge in der Maybachstraße schaute und schließlich in ein nicht verschlossenes Fahrzeug einstieg. Die Polizei konnte den Mann noch im Fahrzeug antreffen.

Bei ihm wurden Dokumente gefunden, die er aus dem Pkw entwendet hatte. Aufgrund zweier gleich gelagerter Diebstähle, die der Mann am gleichen Tag im Bördekreis begangen hatte, erfolgte seine vorläufige Festnahme. Am Folgetag wurde der Haftantrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Magdeburg bestätigt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.