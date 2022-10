Magdeburger Mieter im Krankenhaus: Einbrecher nisten sich in Wohnung ein

Am Donnerstag, 20. Oktober, wurde ein Wohnungseinbruchsdiebstahl nahe des Moritzplatzes der Polizei bekannt. Nach ersten Erkenntnissen sollen unbekannte Täter in einer Wohnung gehaust haben, dessen Mieter sich währenddessen im Krankenhaus befand, heißt es in einer Pressemitteilung.

Magdeburg (vs) - Ungewollte Untermieter in Magdeburg: Was ist passiert? Etwa zwei Wochen lang hat sich laut Polizei niemand in einer Wohnung in Mageburg in der Nähe des Moritzplatzes aufgehalten. Der Bruder des geschädigten Mieters entdeckte, als er in der Wohnung nach dem Rechten schauen wollte, dass eingebrochen wurde.

Zunächst fehlte ein Fernsehgerät. Nachbarn gaben gegenüber der Polizei an, an mehreren Tagen Personenbewegungen aus der Wohnung beobachtet zu haben.

Die Kriminalpolizei führt umfangreiche Maßnahmen zur Spurensuche und –sicherung durch und leitete schließlich ein Strafverfahren ein, heißt es in einer Pressemitteilung.