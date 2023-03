Bei einem Unfall in Magdeburg wurde ein Auto nach einem Zusammenprall in einen Graben geschleudert, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 6. März, kam es gegen 18.45 Uhr an der Einmündung Olvenstedter Chaussee/Neuer Renneweg in Magdeburg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Trotz eingeschalteter Lichtzeichenanlage kollidierten zwei Autos miteinander, als sie sich kreuzten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beide Fahrzeuge in Magdeburg waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: Polizei

Ein Auto, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde, landete im Straßengraben. Die Feuerwehr entfernte anschließend auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.