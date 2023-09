Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle der Polizei in Magdeburg stellte sich am Dienstag heraus: Offenbar musste gegen fast jeden fünften Fahrer Anzeige erstattet werden.

Bei groß angelegten Kontrollen durch die Polizei am Dienstag in Magdeburg sind zahlreiche Verstöße gegen das Gesetz aufgefallen. Von 550 kontrollierten Fahrzeugen mussten gegen die Fahrer 114 Anzeigen gestellt werden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Nach umfangreichen Verkehrskontrollen in der Madeburger Innenstadt am Dienstagnachmittag, die bis in den Abend hinein abgehalten wurden, hat die Polizei nun Bilanz gezogen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Dabei habe vor allem die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern im Fokus gestanden. Insgesamt seien etwa 550 Fahrzeuge überprüft worden, heißt es.

Dabei hätten sich folgende Auffälligkeiten ergeben:

31 Fahrer unter Betäubungsmitteln (Verdacht)

51 sonstige, nicht näher benannte Ordnungswidrigkeiten

10 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

9 Fahrer ohne Fahrerlaubnis

5 Verstöße gegen das Waffengesetz

2 Fahrer unter Alkohol (Verdacht)

2 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

2 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz

1 Trunkenheit im Verkehr

1 Gefährdung des Straßenverkehrs

Neben Polizisten aus Magdeburg waren auch weitere Beamte aus Stendal, Dessau-Roßlau, Halle, von der Fachhochschule Polizei und der Landesbereitschaftspolizei an den Kontrollen beteiligt. Unterstützt wurden die Kontrollen außerdem von Polizisten aus Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg sowie aus den Niederlanden und der Schweiz. Auch der Zoll und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks waren vor Ort.

Auch zukünftig seien von der Polizei Verkehrskontrollen in Magdeburg, dem Landkreis Harz, der Börde und dem Salzlandkreis geplant, heißt es in der Mitteilung weiter.