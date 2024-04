In Magdeburg hat ein Mann in der Großen Diesdorfer Straße aus einem Supermarkt Waren geklaut.

Magdeburg/DUR. - Die Polizei Magdeburg fahndet mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Räuber.

Der Mann stehe unter Verdacht, am 16. Dezember 2023 gegen 7.36 Uhr in einem Supermarkt in der Großen Diesdorfer Straße mehrere Lebensmittel und Kosmetika in einen Stoffbeutel gepackt und ohne zu bezahlen den Laden verlassen zu haben.

Dieser Mann soll in Magdeburg aus einem Supermarkt Waren geklaut haben. Foto: Polizei Magdeburg

Messer in Magdeburger Supermarkt gezückt: So sieht der mutmaßliche Täter aus

Eine Zeugin habe die Tat bemerkt und sich in den Ausgangsbereich des Supermarktes gestellt haben, um den Täter an einer möglichen Flucht zu hindern. Daraufhin zog der Mann laut Polizei ein rund 15 Zentimeter großes Messer und wollte flüchten. Die Zeugin griff jedoch nach dem Stoffbeutel und der Mann verließ ohne Beute den Tatort, heißt es.

Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.