Mitte September hat in Magdeburg ein Mann auf einen anderen geschossen. Den Flüchtigen hat die Polizei nun ermitteln und festnehmen können.

Nach Schuss auf 24-Jährigen in Magdeburg: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Am 13. September hatte ein Mann in Magdeburg auf einen 24-Jährigen geschossen.

Magdeburg. - In Magdeburg soll ein Mann Mitte September 2025 versucht haben, einen 24-Jährigen zu töten und sitzt deshalb nun im Gefängnis.

Der Beschuldigte sei nach der Tat von Beamten aufgegriffen und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das Amtsgericht in Magdeburg habe einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Schüsse in Magdeburg: 24-Jähriger am Fuß schwer verletzt

Zuvor soll der Beschuldigte an einem Samstagabend Mitte September mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf einen 24-Jährigen geschossen haben und anschließend geflüchtet sein.

Der 24-Jährige sei durch den Schuss am Fuß schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.