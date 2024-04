Quedlinburgerin greift Passanten vor City Carré in Magdeburg an: Streifenwagen verwüstet

Eine Frau hat Passanten, eine Schwangere und Polizisten am City Carré in Magdeburg angegriffen.

Magdeburg/DUR. - Eine 37 Jahre alte Frau hat am Dienstagabend an der Straßenbahnhaltestelle am City Carré in Magdeburg mehrere Menschen beleidigt und angegriffen. Dies meldet die Polizei.

Demnach pöbelte die Frau wahllos Passanten an der Haltestelle an und begann außerdem damit, eine Schwangere zu schlagen. Als die Polizei vor Ort eintraf, seien die Beamten ebenfalls von der Quedlinburgerin angegriffen worden, heißt es. Die Frau wurde mit Handschellen gefesselt, konnte aber noch in dem Streifenwagen so heftig randalieren, dass sie das Autoinnere komplett verwüstete.

Die 37-Jährige kam zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung, Beleidigung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.