Schwer verletzt: 5-jähriges Kind wird in Magdeburg von Auto erfasst 

Am 28. Oktober 2021 gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der Herrenkrugstraße ein Verkehrsunfall, wobei ein 5-jähriger Junge verletzt wurde.

Der 5-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Magdeburg (vs) - Am 28. Oktober 2021 gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der Herrenkrugstraße ein Verkehrsunfall, wobei ein 5-jähriger Junge verletzt wurde. Ein 46-jähriger Magdeburger befuhr mit einem Pkw Peugeot die Herrenkrugstraße stadtauswärts. Vor ihm fuhr ein Bus, welcher an der Haltestelle Elbauenpark hielt.

Während der Peugeot-Fahrer an dem Bus vorbeifuhr, lief ein 5-jähriges Kind unvermittelt auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Jungen. Der 5-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht