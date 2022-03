Schwer verletzt trotz Vollbremsung: Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin in Magdeburg

Am Donnerstag, den 17. März 2022, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf Höhe der Hohepfortestraße in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Ein 30-jähriger Radfahrer führ in Magdeburg auf dem Radweg Hohepfortestraße in Richtung Agnetenstraße. Eine 80-jährige Fußgängerin lief auf dem Radweg, dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Radfahrer.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Radfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fiel über sein Lenkrad.

Bei dem Sturz kollidierte der 30-Jährige mit der 80-jährigen Fußgängerin. Beide verletzten sich schwer und wurden stationär in einem nahe liegenden Krankenhaus aufgenommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.