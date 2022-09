Beim Überqueren der Gleise ist ein 22-Jähriger in Magdeburg in der Walther-Rathenau-Straße von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 22 Jahre alter Mann ist beim Überqueren der Gleise in der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg von der Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn soll es am Dienstagnachmittag in der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg gekommen sein. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wollte ein 22-jähriger Magdeburger zunächst über die Straßenbahngleise laufen, bemerkte aber offenbar die schnell herankommende Bahn zu spät. Es soll zum Zusammenstoß gekommen sein. Der 22-Jährige scheint dabei schwer verletzt worden zu sein. Der junge Mann kam ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.