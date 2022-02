Sexuelle Belästigung beim Joggen: Radfahrer fasst Magdeburgerin an den Hintern

Magdeburg (vs) - Eine 31-jährige Magdeburgerin befand sich am Sonntag, den 20. Februar 2022, in den frühen Abendstunden auf dem Weg am Adolf-Mittag-See und ist in Richtung Stadthalle gelaufen. Plötzlich wurde sie von einem unbekannten Mann, der mit einem Fahrrad auf gleicher Höhe fuhr, an ihrem Gesäß berührt. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Fahrrad weiter in Richtung Sternbrücke davon.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: große, schlanke Gestalt

auffallend lange Beine

europäischer Phänotyp

helle Haut und dunkelbraune Augen

bekleidet mit einer beigefarbenen Mütze (Strickmütze mit Umschlag) und graue Bekleidung.

Unterwegs mit Herrenfahrrad CityBike in der Farbe Weiß/Grau, Multifunktionslenker mit schwarzen Schaumstoff

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.